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May 21, 2018 / 6:28 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Oncodesign Announces Interim Results Of Clinical Study With First Radiotracer

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - ONCODESIGN SA:

* ANNOUNCED ON FRIDAY PUBLICATION OF ABSTRACT WITH INTERIM RESULTS OF FIRST 12 PATIENTS PARTICIPATING IN CLINICAL STUDY WITH ITS FIRST RADIOTRACER

* IN FIRST STAGE OF STUDY, 8 PATIENTS WITH EGFR MUTATIONS RECEIVED INJECTION OF RADIOTRACER

* RESULTS SHOWED THAT RADIOTRACER DID REACH AND BIND TO ITS TARGET, WHETHER A PRIMARY OR METASTATIC TUMOR

* SIGNAL REDUCTION AFTER ONE WEEK’S TREATMENT CONFIRMED THE PRESENCE OF THE THERAPEUTIC MOLECULE WITHIN THE TUMOR

* IN TWO PATIENTS, THE RADIOTRACER ALSO ALERTED THE ONCOLOGIST TO PRESENCE OF BRAIN METASTASES, WHICH HAD GONE UNNOTICED UNTIL THEN

* RESULTS PRESENTED AT ASCO (AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY) ALSO INCLUDE FIRST 4 PATIENTS RECRUITED IN STUDY’S SECOND STAGE

* THESE INITIAL RESULTS IN PATIENTS WITH NO EGFR MUTATION VALIDATE SPECIFICITY OF RADIOTRACER

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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