BRIEF-Oncodesign Announces Interim Results Of Clinical Study With First Radiotracer

May 21 (Reuters) - ONCODESIGN SA:
* ANNOUNCED ON FRIDAY PUBLICATION OF ABSTRACT WITH INTERIM RESULTS OF FIRST 12 PATIENTS PARTICIPATING IN CLINICAL STUDY WITH ITS FIRST RADIOTRACER
* IN FIRST STAGE OF STUDY, 8 PATIENTS WITH EGFR MUTATIONS RECEIVED INJECTION OF RADIOTRACER
* RESULTS SHOWED THAT RADIOTRACER DID REACH AND BIND TO ITS TARGET, WHETHER A PRIMARY OR METASTATIC TUMOR
* SIGNAL REDUCTION AFTER ONE WEEK’S TREATMENT CONFIRMED THE PRESENCE OF THE THERAPEUTIC MOLECULE WITHIN THE TUMOR
* IN TWO PATIENTS, THE RADIOTRACER ALSO ALERTED THE ONCOLOGIST TO PRESENCE OF BRAIN METASTASES, WHICH HAD GONE UNNOTICED UNTIL THEN
* RESULTS PRESENTED AT ASCO (AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY) ALSO INCLUDE FIRST 4 PATIENTS RECRUITED IN STUDY’S SECOND STAGE
* THESE INITIAL RESULTS IN PATIENTS WITH NO EGFR MUTATION VALIDATE SPECIFICITY OF RADIOTRACER
Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)