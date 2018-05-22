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Consumer Goods and Retail
May 22, 2018 / 5:19 AM / Updated 44 minutes ago

BRIEF-Sonae Continues To Evaluate Listing Of Its Retail Portfolio

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - SONAE SGPS SA:

* SAID LATE ON MONDAY BOARD CONTINUES TO EVALUATE POTENTIAL LISTING OF PART OF COMPANY’S RETAIL PORTFOLIO, IN WHICH SONAE WOULD MAINTAIN A MAJORITY SHAREHOLDING

* THE RETAIL PORTFOLIO WHICH WOULD POTENTIALLY BE LISTED MAINLY INCLUDES COMPANY’S FOOD RETAIL BUSINESS (SONAE MC) AND THE ENTITY THAT MANAGES ITS REAL ESTATE PROPERTIES (SONAE RP)

* SONAE HAS APPOINTED BARCLAYS, BNP PARIBAS AND DEUTSCHE BANK TO ARRANGE EXPLORATORY MEETINGS WITH POTENTIAL INVESTORS FOR A POSSIBLE INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

* NO FORMAL DECISION HAS BEEN TAKEN AT THIS STAGE

Source text: bit.ly/2rUs2lp

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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