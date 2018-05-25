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May 25, 2018 / 5:42 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FC Porto Cedes TV Broadcasting Rights Worth 100 Mln Euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 25 (Reuters) - FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL SAD :

* SAID LATE ON THURSDAY CEDED CREDITS FROM TELEVISION BROADCASTING RIGHTS OF GAMES PLAYED BY THE MAIN FOOTBALL TEAM AT ITS HOME FIELD IN PRIMEIRA LIGA

* OPERATION IS WORTH 100 MILLION EUROS

* TO USE CEDED CREDITS TO COLLATERALISE ISSUANCE OF SECURITISED BONDS UNTIL THEIR FULL REIMBURSEMENT

* DECIDED NOT TO EXERCISE OPTION TO INCREASE AMOUNT OF BOND LOAN “FC PORTO SAD 2018-2021”, SET AT 35 MILLION EUROS, 10 MILLION EUROS BELOW THE PREVIOUS BOND LOAN

Source text for : bit.ly/2IPwUyr

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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