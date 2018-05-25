BRIEF-FC Porto Cedes TV Broadcasting Rights Worth 100 Mln Euros

May 25 (Reuters) - FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL SAD :
* SAID LATE ON THURSDAY CEDED CREDITS FROM TELEVISION BROADCASTING RIGHTS OF GAMES PLAYED BY THE MAIN FOOTBALL TEAM AT ITS HOME FIELD IN PRIMEIRA LIGA
* TO USE CEDED CREDITS TO COLLATERALISE ISSUANCE OF SECURITISED BONDS UNTIL THEIR FULL REIMBURSEMENT
* DECIDED NOT TO EXERCISE OPTION TO INCREASE AMOUNT OF BOND LOAN “FC PORTO SAD 2018-2021”, SET AT 35 MILLION EUROS, 10 MILLION EUROS BELOW THE PREVIOUS BOND LOAN
Source text for : bit.ly/2IPwUyr
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)