FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Earnings Season
May 29, 2018 / 9:55 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Pharmena Raises Share Capital In Cortria Corporation

Reuters Staff

1 Min Read

May 29 (Reuters) - PHARMENA SA:

* HAS INCREASED THE SHARE CAPITAL OF CORTRIA CORPORATION BY USD 0.2 MLN

* ACCORDING TO THE MANAGEMENT, THE INCREASED CAPITAL WILL ENABLE TO COVER CURRENT OPERATIONAL EXPENSES OF THE UNIT WHAT IN TURN WILL INCREASE THE CHANCE OF THE COMMERCIALISATION OF ITS ARTERIOSCLEROSIS DRUG

* SAYS POTENTIAL REVENUES FROM THE COMMERCIALISATION OF THE DRUG MIGHT HAVE A “SIGNIFICANT” IMPACT ON THE FINANCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE COMPANY CAPITAL GROUP

* CORTRIA CORPORATION, PHARMENA’S UNIT, IS A PHARMACEUTICAL COMPANY WHICH DEVELOPS MEDICINES FOR THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.