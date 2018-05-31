FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Apparel & Accessories
May 31, 2018 / 2:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Bytom Q1 Net Loss Narrows To 1.1 Mln Zlotys

Reuters Staff

1 Min Read

May 31 (Reuters) - Bytom SA:

* REPORTED ON WEDNESDAY Q1 NET LOSS FROM CONTINUING OPERATIONS OF 1.1 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 1.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* Q1 REVENUE OF 40.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 35.2 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* IN Q1 AVERAGE RETAIL GROSS MARGIN INCREASED BY 2 PP TO 50.8% FROM 48.8%

* SAID HAD 116 STORES AT MARCH 31 COMPARED TO 109 STORES YEAR AGO

* PLANS TO OPEN NEW STORES AND EXPAND EXISTING STORES IN FURTHER QUARTERS OF 2018, ESTIMATES ABOUT 15,500 SQUARE METERS AT END-2018

* AIMS TO INCREASE ITS RETAIL NETWORK FROM 14,406 SQUARE METERS AS AT MARCH 31 TO MIN. 17,000 SQUARE METERS BY END-2019 AT THE LATEST

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.