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Consumer Goods and Retail
June 4, 2018 / 5:17 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Amrest Holdings Completes Deal For Pizza Hut Franchise For Russia, Azerbaijan And Armenia

Reuters Staff

1 Min Read

June 4 (Reuters) - AMREST HOLDINGS SE:

* SAID ON FRIDAY THAT IT FINALISED FRAMEWORK FRANCHISE AGREEMENT WITH PIZZA HUT EUROPE AND BECAME THE ONLY MASTER FRANCHISEE FOR PIZZA HUT BRAND IN RUSSIA, AZERBAIJAN AND ARMENIA

* IN APRIL COMPANY SIGNED FRAMEWORK FRANCHISE AGREEMENT FOR TEN YEARS WITH POSSIBILITY OF EXTENSION

* UNDER DEAL COMPANY AND ITS UNITS TO PAY 2 MILLION EUROS TO PIZZA HUT RUSSIA FOR ASSETS OF 16 PIZZA HUT RESTAURANTS Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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