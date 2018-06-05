FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Apparel & Accessories
June 5, 2018 / 5:04 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-WSE Suspends Number Of Companies As Of June 5

Reuters Staff

1 Min Read

June 4 (Reuters) - WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE):

* RESOLVES TO SUSPEND TRADING IN SHARES OF COMPANIES: ADMIRAL BOATS SA, ALEJASAMOCHODOWA.PL SA, ASSETUS SA , BOA SA, CALL CENTER TOOLS SA, CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTOW EUROPEJSKICH SA, CONCEPT LIBERTY GROUP SA, EBC SOLICITORS SA, EFIX DOM MAKLERSKI SA, EKOKOGENERACJA SA W UPADLOSCI, EUROCENT SA W UPADLOSCI, GEOTREKK SA, HEFAL SERWIS SA W RESTRUKTURYZACJI, HYDROPRESS SE, I3D SA , LANGLOO.COM SA, LUXIMA SA, POLSKA MEAT SA, PRIMA PARK SA, SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA, STANDREW SA, TAXUS FUND SA, VERTE SA W RESTRUKTURYZACJI, WEALTH BAY SA , XSYSTEM SA W UPADLOSCI AND ESBANK BANK SPOLDZIELCZY AS OF JUNE 5

* DECISION FOLLOWS THE FACT THAT ABOVE-MENTIONED COMPANIES DID NOT PUBLISH THEIR FY 2017 REPORTS

Source text: bit.ly/2JkZWpS

Further company coverage:,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,, (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.