BRIEF-WSE Suspends Number Of Companies As Of June 5

June 4 (Reuters) - WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE):

* RESOLVES TO SUSPEND TRADING IN SHARES OF COMPANIES: ADMIRAL BOATS SA, ALEJASAMOCHODOWA.PL SA, ASSETUS SA , BOA SA, CALL CENTER TOOLS SA, CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTOW EUROPEJSKICH SA, CONCEPT LIBERTY GROUP SA, EBC SOLICITORS SA, EFIX DOM MAKLERSKI SA, EKOKOGENERACJA SA W UPADLOSCI, EUROCENT SA W UPADLOSCI, GEOTREKK SA, HEFAL SERWIS SA W RESTRUKTURYZACJI, HYDROPRESS SE, I3D SA , LANGLOO.COM SA, LUXIMA SA, POLSKA MEAT SA, PRIMA PARK SA, SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA, STANDREW SA, TAXUS FUND SA, VERTE SA W RESTRUKTURYZACJI, WEALTH BAY SA , XSYSTEM SA W UPADLOSCI AND ESBANK BANK SPOLDZIELCZY AS OF JUNE 5

* DECISION FOLLOWS THE FACT THAT ABOVE-MENTIONED COMPANIES DID NOT PUBLISH THEIR FY 2017 REPORTS

Source text: bit.ly/2JkZWpS

