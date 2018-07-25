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July 25, 2018 / 6:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Argenx: Publication Of Study Results From Phase 1 Of FcRn-Antagonist Efgartigimod

Reuters Staff

1 Min Read

July 25 (Reuters) - ARGENX SE:

* ANNOUNCED ON TUESDAY PUBLICATION OF FULL STUDY RESULTS FROM PHASE 1 OF FCRN-ANTAGONIST EFGARTIGIMOD (ARGX-113) IN HEALTHY VOLUNTEERS

* PHASE 1 DATA SHOWS THAT THE FCRN ANTAGONIST EFGARTIGIMOD WAS OBSERVED TO HAVE FAVORABLE TOLERABILITY PROFILE AND LED TO SPECIFIC AND SUSTAINED REDUCTION OF TOTAL IMMUNOGLOBULIN G (IGG) LEVELS

* MULTIPLE DOSES OF EFGARTIGIMOD LOWERED IGG LEVELS ON AVERAGE BY ABOUT 75% WITH LEVELS RETURNING TO BASELINE APPROXIMATELY EIGHT WEEKS FOLLOWING LAST ADMINISTRATION

* EFGARTIGIMOD WAS OBSERVED TO BE SELECTIVE TO IGG AND DID NOT AFFECT THE HOMEOSTASIS OF ALBUMIN OR IMMUNOGLOBULINS OTHER THAN IGG

* ARGENX IS STUDYING EFGARTIGIMOD IN PHASE 2 PROOF-OF-CONCEPT TRIAL IN IMMUNE THROMBOCYTOPENIA EXPECTED TO READ OUT IN Q3 2018

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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