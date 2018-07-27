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Healthcare Facilities
July 27, 2018 / 10:01 AM / in 2 hours

BRIEF-Atrys Health Buys International Telemedicine Hospital

Reuters Staff

1 Min Read

July 27 (Reuters) - Atrys Health SA:

* CLOSES PURCHASE OF INTERNATIONAL TELEMEDICINE HOSPITAL SL (ITH)

* EQUITY VALUE PRICE SET AT 575,000 EUROS

* TRANSACTION TO BE COMPLETED WITH DEFERRED EARN-OUT PAYMENT OF UP TO 447,000 EUROS, CONDITIONED TO EVOLUTION OF CERTAIN OPERATING VARIABLES

* BOTH FIXED AND EARN OUT PAYMENTS TO BE MADE THROUGH COMBINATION OF CASH (35 PCT) AND NEWLY ISSUED ATRYS SHARES (65 PCT)

* TO ISSUE ABOUT 127,000 SHARES AT 3.0 EUROS PER SHARE FOR FIXED PRICE PAYMENT

* WILL NOT EXECUTE BINDING OFFER FOR ACQUISITION OF TELRADS SL

Source text: bit.ly/2JYDOBu

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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