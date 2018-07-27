BRIEF-Atrys Health Buys International Telemedicine Hospital

July 27 (Reuters) - Atrys Health SA:
* CLOSES PURCHASE OF INTERNATIONAL TELEMEDICINE HOSPITAL SL (ITH)
* TRANSACTION TO BE COMPLETED WITH DEFERRED EARN-OUT PAYMENT OF UP TO 447,000 EUROS, CONDITIONED TO EVOLUTION OF CERTAIN OPERATING VARIABLES
* BOTH FIXED AND EARN OUT PAYMENTS TO BE MADE THROUGH COMBINATION OF CASH (35 PCT) AND NEWLY ISSUED ATRYS SHARES (65 PCT)
* TO ISSUE ABOUT 127,000 SHARES AT 3.0 EUROS PER SHARE FOR FIXED PRICE PAYMENT
* WILL NOT EXECUTE BINDING OFFER FOR ACQUISITION OF TELRADS SL
Source text: bit.ly/2JYDOBu
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)