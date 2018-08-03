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August 3, 2018 / 6:10 AM / in 2 hours

BRIEF-Synektik Net Profit Rises To 1.6 Mln Zlotys In 3 Months Ending June

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - Synektik SA:

* REPORTS NET PROFIT OF 1.6 MILLION ZLOTYS IN A THREE-MONTH PERIOD ENDING JUNE 2018 VERSUS 0.2 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* REVENUE OF 10.1 MILLION ZLOTYS IN A THREE-MONTH PERIOD ENDING JUNE VERSUS 9.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* THE COMPANY HAS CHANGED ITS FISCAL YEAR TO OCTOBER - SEPTEMBER, THUS THE CURRENT YEAR IS A TRANSITIONAL ONE

* FIRST FISCAL YEAR ACCORDING TO NEW RULES WILL RUN FROM OCT. 1, 2018 TO SEPT. 30, 2019

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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