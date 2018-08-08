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Corrections News
August 8, 2018 / 10:15 AM / Updated 2 hours ago

CORRECTED-BRIEF-Coloplast Q3 EBIT DKK 1.27 Billion, Below Expectations

Reuters Staff

1 Min Read

(Removes reference to third-quarter revenue in sixth bullet point.)

Aug 8 (Reuters) - Coloplast A/S:

* REG-ANNOUNCEMENT NO. 5/2018 - INTERIM FINANCIAL REPORT, 9M 2017/18

* DELIVERED 8% ORGANIC REVENUE GROWTH IN Q3 OF 2017/18 FINANCIAL YEAR

* Q3 RESTRUCTURING COSTS AMOUNTED TO DKK 21M COMPARED WITH DKK 3M LAST YEAR,

* SAYS WE NOW EXPECT ORGANIC REVENUE GROWTH OF ABOUT 8%, UP FROM PREVIOUSLY 7-8%

* Q3 REVENUE DKK 4.23 BILLION (REUTERS POLL DKK 4.25 BILLION)

* CAPITAL EXPENDITURE IS STILL EXPECTED TO BE AROUND DKK 700M

* Q3 RESTRUCTURING COSTS AMOUNTED TO DKK 21M COMPARED WITH DKK 3M LAST YEAR

* Q3 EBIT DKK 1.27 BILLION (REUTERS POLL DKK 1.32 BILLION)

* EXPECTATIONS FOR LONG-TERM PRICE PRESSURES, OF ABOUT 1% IN ANNUAL PRICE PRESSURE, ARE UNCHANGED.

* CONTINUE TO EXPECT AN EBIT MARGIN OF 31-32% AT CONSTANT EXCHANGE RATES AND A REPORTED EBIT MARGIN OF AROUND 31% IN DKK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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