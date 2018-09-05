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Consumer Goods and Retail
September 5, 2018 / 6:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-NH Hotels: Hesperia Warns Of Contract Resolution

1 Min Read

Sept 5 (Reuters) - NH Hotel Group SA:

* SAID ON TUESDAY ITS SHAREHOLDER, GRUPO INVERSOR HESPERIA(GIHSA), HAD SENT TO NH NOTIFICATION OF RESOLUTION FOR TAKEOVER

* NOTIFICATION RELATES TO 28 HOTELS OF GIHSA MANAGED BY NH

* NOTIFICATION IS SUBJECT TO THE EFFECTIVE CHANGE OF CONTROL, WHICH WOULD OCCUR WITH THE ACQUISITION BY MINOR OF 50.01 PERCENT OF THE VOTING RIGHTS IN NH

* IF CHANGE OF CONTROL OCCURS, GIHSA TO PAY TO NH RETURN OF NET PRICE AMOUNT (TERM DEFINED IN THE FRAMEWORK MANAGEMENT CONTRACT)

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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