FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
September 6, 2018 / 8:59 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Luma Holding Announces Tender For Protektor Shares At 4.2 Zloty/Shr

2 Min Read

Sept 6 (Reuters) - PROTEKTOR SA:

* MALTA-BASED LUMA HOLDING LIMITED ANNOUNCES A TENDER OFFER FOR 6,296,150 SHARES OF PROTEKTOR WHICH REPRESENT 33.1 PERCENT OF THE COMPANY’S SHARE CAPITAL

* THE MINIMUM NUMBER OF SHARES WHICH LUMA HOLDING WILL ACQUIRE UNDER THE TENDER IS 3,296,444 (17.33 PERCENT STAKE IN SHARE CAPITAL)

* AFTER THE TENDER, ALONG WITH ITS UNIT, LUMA INVESTMENT, LUMA HOLDING PLANS TO REACH 66 PERCENT IN THE COMPANY’S SHARE CAPITAL

* LUMA INVESTMENT CURRENTLY HOLDS 32.9 PERCENT OF PROTEKTOR

* INVESTORS CAN SUBSCRIBE TO SELL THEIR SHARES IN PROTEKTOR TO LUMA HOLDING STARTING FROM SEPT. 26 UNTIL OCT. 9

* LUMA HOLDING SEES THE INVESTMENT AS LONG-TERM PORTFOLIO INVESTMENT AND PLANS TO CONTRIBUTE TO PROTECTOR’S ACTIVITIES AS NEW STRATEGIC PARTNER

* LUMA HOLDING’S INTENTION IS ALSO TO SET COMPANY’S DIVIDEND POLICY FOR AT LEAST THE PERIOD OF 2018-2023 UNDER WHICH 100 PCT OF STAND-ALONE NET PROFIT WILL BE TRANSFERRED TO RESERVE OR SUPPLEMENTARY CAPITAL

* RADOSLAW MISKIEWICZ IS A DOMINANT ENTITY OF LUMA HOLDING

Source text: bit.ly/2M4IRBj

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.