BRIEF-Sporting FY Net Result Turns To Loss Of 19.9 Mln Euros

Sept 10 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :
* SAID ON SATURDAY FY 2017/18 NET LOSS 19.9 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 30.5 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER-RELATED DEALS 91.7 MILLION EUROS VERSUS 80.0 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 34.4 MILLION EUROS VERSUS 93.0 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY NEGATIVE OPERATING RESULTS 15.2 MILLION EUROS VERSUS POSITIVE 42.6 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text: bit.ly/2Nuv0cl
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)