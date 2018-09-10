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September 10, 2018 / 6:02 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sporting FY Net Result Turns To Loss Of 19.9 Mln Euros

1 Min Read

Sept 10 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :

* SAID ON SATURDAY FY 2017/18 NET LOSS 19.9 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 30.5 MILLION EUROS YEAR AGO

* FY OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER-RELATED DEALS 91.7 MILLION EUROS VERSUS 80.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* FY REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 34.4 MILLION EUROS VERSUS 93.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* FY NEGATIVE OPERATING RESULTS 15.2 MILLION EUROS VERSUS POSITIVE 42.6 MILLION EUROS YEAR AGO

Source text: bit.ly/2Nuv0cl

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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