Switzerland Market Report
February 1, 2019 / 5:41 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bobst Group FY EBIT At Around CHF 85 Mln

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - BOBST GROUP SA

* FY 2018 SALES UP AT CHF 1.63 BILLION VERSUS CHF 1.53 BILLION IN 2017

* SEES FY 2018 EBIT AROUND CHF 85 MILLION, SLIGHTLY DOWN VERSUS TARGET FORESEEN IN NOVEMBER (HIGHER THAN CHF 90 MILLION)

* SEES FY 2018 NET RESULT TO DECREASE MORE THAN EBIT VERSUS PREVIOUS YEAR

* REASONS FOR DECREASE ARE ONE-TIME FAVORABLE TAX IMPACT OF CHF 15 MILLION RECOGNIZED IN 2017 AND LOSSES, ON WHICH NO DEFERRED TAX ASSETS ARE RECOGNIZED IN 2018

Source text - bit.ly/2DMQ9ZA

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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