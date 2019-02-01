Biotechnology
February 1, 2019 / 9:37 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Celon Pharma Projects Get Recommendation For Co-Financing

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Celon Pharma SA:

* SAID ON THURSDAY THAT TWO COMPANY’S APPLICATIONS FOR CO-FINANCING OF PROJECTS HAVE BEEN RECOMMENDED BY NATIONAL CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR CO-FINANCING

* TOTAL COST OF FIRST PROJECT, WHICH IS BASED ON PHAGE DISPLAY TECHNIQUE, IS 39.8 MILLION ZLOTYS, AND RECOMMENDED AMOUNT OF FUNDING IS 24.7 MILLION ZLOTYS

* TOTAL COST OF SECOND PROJECT, WHICH IS FOR DEVELOPMENT OF PI3K DELTA INHIBITOR, IS 39.8 MILLION ZLOTYS, AND RECOMMENDED AMOUNT OF FUNDING IS 24.5 MILLION ZLOTYS

* PROJECTS ARE FOCUSED ON INFLAMMATORY DISEASES, INCLUDING CROHN’S DISEASE AND LUPUS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below