Consumer Goods and Retail
February 21, 2019 / 6:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-CCC Says Impairment Losses And Provisions To Impact 2018 Consolidated Result By 68 Mln Zlotys

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Feb 21 (Reuters) - CCC SA:

* ESTIMATES THAT IMPAIRMENT LOSSES AND PROVISIONS RELATED TO SALE OF ITS STAKE IN CCC GERMANY GMBH WILL IMPACT ITS CONSOLIDATED RESULT IN 2018 BY ABOUT 68 MILLION ZLOTYS

* THE IMPACT IS ESTIMATED BASED ON ABOUT 12 MILLION ZLOTY PROVISION DUE TO NEGATIVE FAIR VALUE OF CCC GERMANY AND ABOUT 56 MILLION ZLOTY IMPAIRMENT LOSS ON ITS NON-CURRENT ASSETS

* THE ESTIMATED EFFECT ON NON-CONSOLIDATED RESULT IS ABOUT 79 MILLION ZLOTYS

* THE COMPANY WILL PUBLISH ITS FULL-YEAR RESULTS ON MARCH 14

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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