Beverages - Brewers
March 1, 2019 / 6:51 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Anadolu Efes Expects Consolidated Sales Volume To Grow By Low To Mid-Single Digit For 2019

2 Min Read

March 1 (Reuters) - ANADOLU EFES:

* SAID ON THURSDAY CONSOLIDATED SALES VOLUME IS EXPECTED TO GROW BY LOW TO MID-SINGLE DIGIT FOR 2019

* TURKEY BEER SALES VOLUME IS EXPECTED TO BE FLATTISH FOR 2019

* TOTAL BEER VOLUME IS TO GROW BY MID-SINGLE DIGIT (FLAT ON A PROFORMA BASIS) FOR 2019

* EXPECTS CONSOLIDATED SOFT DRINKS SALES VOLUME: 3%-5% GROWTH FOR 2019

* CONSOLIDATED NET SALES REVENUE IS EXPECTED TO INCREASE IN ALL BUSINESS LINES WHILE OUTPERFORMING SALES VOLUMES FOR 2019

* CONSOLIDATED EBITDA MARGIN: SLIGHT IMPROVEMENT IN MARGIN IN 2019

* CAPEX: AS A PERCENTAGE OF SALES, HIGH SINGLE DIGITS ON A CONSOLIDATED BASIS FOR 2019

* WITH SALES GENERATED FROM EMERGING AND FRONTIER MARKETS, POLITICAL OR ECONOMIC INSTABILITY COULD DETERIORATE CONSUMER SENTIMENT

* SAYS FURTHER ESCALATION OF GEO-POLITICAL TENSION MAY NEGATIVELY IMPACT OUR PERFORMANCE

* SAYS 2019 WILL CONTINUE TO BE A CHALLENGING YEAR FOR EMERGING MARKETS

* SAYS COMPANY HAS BEEN TAKING ACTIONS TO MITIGATE FINANCIAL MARKETS RELATED RISK AS MUCH AS POSSIBLE AND MANAGE VOLATILITY TO SOME EXTENT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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