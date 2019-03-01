BRIEF-NATRA FY Net Result Turns To Profit Of 23 Mln Euros YoY

March 1(Reuters) - NATRA SA:
* SAID ON THURSDAY FY NET SALES 379.0 MILLION EUROS VERSUS 369.7 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY NET PROFIT 23.0 MILLION EUROS VERSUS LOSS 9.9 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY EBITDA 34.3 MILLION EUROS VERSUS 22.7 MILLION EUROS YEAR AGO
* SEES OVERALL IMPROVEMENT IN THE FINANCIAL DIMENSIONS IN 2019
* SEES 2019 EBITDA IMPROVEMENT, EXPECTS TO CONTINUE TO POST PROFITS, TO REDUCE DEBT
* SEES EFFECTS OF TAX CREDITS RECOGNITION ON PROFITS TO BE NOT SO GREAT AS IN THE PREVIOUS YEAR (12.8 MILLION EUROS IN 2018)
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)