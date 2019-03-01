BRIEF-Sporting H1 Net Profit Down At 6.4 Mln Euros YoY

March 1 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD :
* SAID ON THURSDAY H1 2018/2019 NET PROFIT 6.4 MILLION EUROS VERSUS 10.1 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 44.9 MILLION EUROS VERSUS 53.6 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 REVENUE FROM PLAYER RELATED DEALS 20.6 MILLION EUROS VERSUS 14.1 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 OPERATING RESULTS 11.6 MILLION EUROS VERSUS 13.3 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text: bit.ly/2Ud5tV9
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)