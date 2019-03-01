Consumer Goods and Retail
March 1, 2019 / 10:51 AM / in 33 minutes

BRIEF-Sporting H1 Net Profit Down At 6.4 Mln Euros YoY

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD :

* SAID ON THURSDAY H1 2018/2019 NET PROFIT 6.4 MILLION EUROS VERSUS 10.1 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 44.9 MILLION EUROS VERSUS 53.6 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 REVENUE FROM PLAYER RELATED DEALS 20.6 MILLION EUROS VERSUS 14.1 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 OPERATING RESULTS 11.6 MILLION EUROS VERSUS 13.3 MILLION EUROS YEAR AGO

Source text: bit.ly/2Ud5tV9

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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