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March 4, 2019 / 6:47 AM / Updated an hour ago

BRIEF-DIA Says L1's Proposal Does Not Provide Solutions To Short-Term Challenges

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Distribuidora Internacional de Alimentacion SA:

* SAID ON SUNDAY LETTERONE’S (L1) PROPOSAL, AS CURRENTLY CONSTRUCTED, DOES NOT PROVIDE EFFECTIVE AND READILY AVAILABLE SOLUTIONS TO SHORT-TERM CHALLENGES DIA IS FACING

* IN THE ABSENCE OF ANY SUCH SOLUTION, DIA MIGHT BE FORCED TO FILE FOR DISSOLUTION/INSOLVENCY

* SAYS HAS BEEN AND CONTINUES TO BE WILLING TO ENGAGE WITH LETTERONE AND ITS ADVISORS TO REACH VIABLE LONG TERM SOLUTION FOR DIA

* RECONFIRMS ITS OUTLOOK FOR 2020-2023

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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