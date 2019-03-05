Advanced Medical Equipment
March 5, 2019 / 9:09 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Infoscan Signs Sales And Distribution Deal With GBF International

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Infoscan SA:

* SAID ON MONDAY FOLLOWING LETTER OF INTENT SIGNED WITH BAYARD MEDICAL, IT HAS SIGNED DEAL WITH FRANCE-BASED GBF INTERNATIONAL SAS ON SALES AND DISTRIBUTION OF MED RECORDER DEVICE

* THE AGREEMENT COVERS EXCLUSIVE DISTRIBUTION OF MED RECORDER IN FRENCH-SPEAKING EUROPEAN COUNTRIES (FRANCE, BELGIUM, LUXEMBOURG AND SWITZERLAND) AS WELL NORTH AFRICAN COUNTRIES (MOROCCO, TUNISIA, ALGERIA)

* PRICE OF DEVICE HAS BEEN SET AT EUR 1,450/PIECE

* COMPANY ALSO LICENSES GBF INTERNATIONAL SAS FOR THE USE OF SOFTWARE FOR ANALYSIS OF SLEEP APNEA DIAGNOSTICS USING MED RECORDER

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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