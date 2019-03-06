Biotechnology
March 6, 2019 / 6:36 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Infant Bacterial Therapeutics AB Announces First Distribution Agreement

1 Min Read

March 6 (Reuters) - INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS AB :

* ANNOUNCED ON TUESDAY FIRST DISTRIBUTION AGREEMENT

* SIGNED FIRST DISTRIBUTION AGREEMENT FOR IBP-9414 WITH MEGAPHARM LTD. FOR THE ISRAELI MARKET AND THE PALESTINIAN AUTHORITY’S TERRITORIES

* AGREEMENT GIVES MEGAPHARM EXCLUSIVE RIGHTS TO MARKET AND SELL THE PRODUCT

* MEGAPHARM TO HANDLE REGISTRATION, PRICE NEGOTIATIONS, MANAGE MARKETING AND ALL PRACTICALITIES

* CO TO ESTABLISH A DISTRIBUTION AGREEMENT IN ORDER TO OBTAIN A LARGER SHARE OF FUTURE SALES REVENUE

* CO’S SHARE TO ACCOUNT FOR 70 PCT OF REVENUES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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