BRIEF-Infant Bacterial Therapeutics AB Announces First Distribution Agreement

March 6 (Reuters) - INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS AB :
* SIGNED FIRST DISTRIBUTION AGREEMENT FOR IBP-9414 WITH MEGAPHARM LTD. FOR THE ISRAELI MARKET AND THE PALESTINIAN AUTHORITY’S TERRITORIES
* AGREEMENT GIVES MEGAPHARM EXCLUSIVE RIGHTS TO MARKET AND SELL THE PRODUCT
* MEGAPHARM TO HANDLE REGISTRATION, PRICE NEGOTIATIONS, MANAGE MARKETING AND ALL PRACTICALITIES
* CO TO ESTABLISH A DISTRIBUTION AGREEMENT IN ORDER TO OBTAIN A LARGER SHARE OF FUTURE SALES REVENUE
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)