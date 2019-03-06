BRIEF-Braster Completes Review of Strategic Options, Finds Investor

March 6 (Reuters) - Braster SA:
* SAID ON TUESDAY THAT ON DEC 14, 2018 IT STARTED TALKS WITH EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (INVESTOR) ON INVESTING 44 MILLION ZLOTYS IN COMPANY IN RETURN
* THE TRANSACTION PRESUPPOSES ISSUE OF BONDS CONVERTIBLE INTO SHARES AND SUBSCRIPTION WARRANTS CONVERTIBLE INTO SHARES
* THE AGREEMENT WITH INVESTOR WILL ALLOW THE COMPANY TO IMPLEMENT ITS STRATEGIC GOALS SUCH AS DEVELOPMENT OF BRASTER DEVICE, EXPANSION INTO FURTHER FOREIGN MARKETS AND REPAYMENT OF A SERIES BONDS
* ACQUIRING AN INVESTOR COMPLETES THE PROCESS OF REVIEW OF STRATEGIC OPTIONS
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)