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March 8, 2019 / 9:09 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Damiani: Takeover Bid Becomes Effective As Leading Jewels Has Surpassed 95-Pct Threshold

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Casa Damiani SpA:

* REPORTED ON THURSDAY THAT 5.2 MLN SHARES WERE TENDERED AS OF MARCH 7 IN TAKEOVER BID LAUNCHED BY LEADING JEWELS

* SHARES TENDERED CORRESPOND TO ABOUT 6.3 PCT OF DAMIANI’S SHARE CAPITAL AND TO ABOUT 55.9 PCT OF SHARES PART OF TAKEOVER BID

* LEADING JEWELS WILL OWN AT LEAST 95.1 PCT ONCE THE TAKEOVER BID IS OVER

* TAKEOVER BID BECOMES EFFECTIVE AS CONDITION ACCORDING TO WHICH THE 95-PCT THRESHOLD HAS TO BE SURPASSED HAS BEEN MET

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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