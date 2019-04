April 17(Reuters) - AB SCIENCE SA:

* ANNOUNCED ON TUESDAY NEW PRECLINICAL DATA FOR MASITINIB IN ALS AT 2019 MUSCULAR DYSTROPHY ASSOCIATION CONFERENCE

* DATA PROVIDES FURTHER EVIDENCE ON MASITINIB’S MODE OF ACTION IN ALS VIA MODULATION OF NEUROGENIC INFLAMMATION

