April 17 (Reuters) - EUROBIO SCIENTIFIC SA:

* FY OPERATING REVENUES EUR 51.1 MLN VERSUS EUR 48.0 MLN PRO FORMA YEAR AGO

* FY EBITDA EUR 5.0 MLN VERSUS EUR 0.7 MLN PRO FORMA YEAR AGO

* FY NET RESULT (EXCLUDING AMORTISATION OF GOODWILL) BREAK-EVEN VERSUS LOSS OF EUR 7.7 MLN PRO FORMA YEAR AGO

* CASH AVAILABLE AT END-FY EUR 11.0 MLN

* REITERATES OBJECTIVE OF 25 PERCENT REVENUE GROWTH BETWEEN 2017 AND 2020