BRIEF-Oryzon Reaches Primary Endpoint In Phase IIa Trial For ADHD

April 25 (Reuters) - Oryzon Genomics SA:
* SAID ON WEDNESDAY IT REACHED A PRIMARY ENDPOINT IN PHASE IIA TRIAL FOR ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)
* TO CONTINUE DEVELOPMENT OF VAFIDEMSTAT IN PSYCHIATRIC INDICATIONS
* VAFIDEMSTAT PRODUCED SIGNIFICANT IMPROVEMENTS IN ADHD PATIENTS ACROSS SEVERAL COMMONLY USED SCALES THAT MEASURE AGITATION AND AGGRESSION
* SAYS VAFIDEMSTAT HAS BROADER PSYCHIATRIC EFFECT BEYOND AGITATION AND AGGRESSION
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)