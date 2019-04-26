Consumer Goods and Retail
April 26, 2019 / 6:54 AM / in 36 minutes

BRIEF-Wojas FY Net Profit Down At 2.0 Mln Zlotys

1 Min Read

April 26 (Reuters) - WOJAS SA:

* REPORTED ON THURSDAY FY NET PROFIT OF 2.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 14.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY REVENUE OF 237.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 237.2 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY OPERATING PROFIT OF 5.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 5.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* THE CEO SAYS THE COMPANY SEES BIG POTENTIAL IN THE ECOMMERCE SECTOR AND IS CONFIDENT THAT WITH TIME WILL BE ABLE TO GENERATE 30% OF ITS OVERALL REVENUE FROM THE RETAIL SECTOR

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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