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April 29, 2019 / 6:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Arrineria Official Facebook Company Fanpage Hacked

1 Min Read

April 29 (Reuters) - ARRINERA SA:

* SAID ON SATURDAY THAT ITS OFFICIAL FACEBOOK FANPAGE: here WAS HACKED ON APRIL 20-21

* SAYS THAT DUE TO THIS FACT IT DOES NOT TAKE RESPONSIBILITY FOR THE CONTENT PUBLISHED OR SENT TO THE FANPAGE USERS

* CURRENTLY THE ONLY OFFICIAL COMMUNICATION CHANNEL OF THE COMPANY CAN BE FOUND UNDER THE ADDRESS OF here

* IS ACTIVELY TRYING TO RESUME CONTROL OF THE OFFICIAL COMPANY FANPAGE AND HAS REPORTED THE THEFT TO FACEBOOK COMPANY AND CYBERCRIME POLICE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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