BRIEF-Nueva Expresion Textil To Issue 7.6 Mln Euros In Convertible Bonds

May 13 (Reuters) - Nueva Expresion Textil SA:
* SAID ON FRIDAY TO PROPOSE TO ISSUE 7.6 MILLION EUROS IN CONVERTIBLE BONDS
* BONDS TO BE ISSUED WITHOUT PREMIUM OR DISCOUNT, AT 100% OF THEIR NOMINAL VALUE
* EACH BOND TO HAVE NOMINAL VALUE OF 0.70 EUROS AND MATURITY OF 4 YEARS
* TO RUN SHARE CAPITAL INCREASE IN THE AMOUNT NECESSARY TO MEET CONVERSION OF BONDS AND UP TO NOMINAL AMOUNT OF 0.2 MILLION EUROS
* SAYS CONVERSION RATIO IS ONE SHARE OF THE COMPANY FOR ONE BOND
* ISSUES BONDS TO OFFSET THE AMOUNT THAT COMPANY OWES TO BONDHOLDERS UNDER BRIDGE LOANS
* SAYS BOARD AGREED TO EXCLUDE SHAREHOLDERS PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHT
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)