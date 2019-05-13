Consumer Goods and Retail
May 13, 2019 / 7:10 AM / in 3 hours

BRIEF-ZPC Otmuchow Prelim Q1 Net Result Turns To Loss of 0.8 Mln Zlotys

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow SA:

* REPORTED ON FRIDAY PRELIM Q1 NET LOSS 0.8 MILLION ZLOTYS VERSUS PROFIT OF 0.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* PRELIM Q1 REVENUE 57.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 52.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* PRELIM Q1 EBITDA 3.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 3.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* THE ABOVE RESULTS WERE IMPACTED BY UNFAVOURABLE SALES STRUCTURE WITH MOSTLY LOW MARGIN PRODUCTS AS WELL AS HIGHER PAYROLL COSTS AND HIGHER UTILITY COSTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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