Consumer Goods and Retail
May 16, 2019 / 6:21 AM / Updated 6 hours ago

BRIEF-CI Games Terminates Agreement With Defiant Studios

1 Min Read

May 16 (Reuters) - CI Games SA:

* SAID ON WEDNESDAY IT HAS TERMINATED AGREEMENT WITH DEFIANT STUDIOS

* SAID TERMINATION OF AGREEMENT HAS BEEN SUBMITTED DUE TO IMPROPER PERFORMANCE BY DEFIANT STUDIOS OF KEY STAGE OF THE CONTRACT (MILESTONE NO.11), SO CALLED “VERTICAL SLICE”

* TILL THE DAY OF SUBMISSION OF SAID TERMINATION COMPANY HAS MADE ALL DUE PAYMENTS FOR ALL WORKS ACCEPTED FROM DEFIANT STUDIOS

* COMPANY PLANS TO CONTINUE WORKS ON “LORDS OF THE FALLEN 2” THROUGH ITS INTERNAL MEANS AND OUTSOURCING

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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