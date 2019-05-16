BRIEF-CI Games Terminates Agreement With Defiant Studios

May 16 (Reuters) - CI Games SA:
* SAID ON WEDNESDAY IT HAS TERMINATED AGREEMENT WITH DEFIANT STUDIOS
* SAID TERMINATION OF AGREEMENT HAS BEEN SUBMITTED DUE TO IMPROPER PERFORMANCE BY DEFIANT STUDIOS OF KEY STAGE OF THE CONTRACT (MILESTONE NO.11), SO CALLED “VERTICAL SLICE”
* TILL THE DAY OF SUBMISSION OF SAID TERMINATION COMPANY HAS MADE ALL DUE PAYMENTS FOR ALL WORKS ACCEPTED FROM DEFIANT STUDIOS
* COMPANY PLANS TO CONTINUE WORKS ON “LORDS OF THE FALLEN 2” THROUGH ITS INTERNAL MEANS AND OUTSOURCING
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)