Advanced Medical Equipment
May 16, 2019 / 7:06 AM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Theraclion Announces Four Systems Sales And Major Reimbursement Agreement

1 Min Read

May 16 (Reuters) - THERACLION SA:

* THERACLION GERMANY ANNOUNCED ON WEDNESDAY FOUR SYSTEMS SALES AND MAJOR REIMBURSEMENT AGREEMENT

* ECHOPULSE ACQUISITIONS BY A STRATEGIC UNIVERSITY, 2 PRIVATE PRACTICES AND A HOSPITAL GROUP

* INCREASE OF ~25% COVERED LIVES FOR ECHOTHERAPY

* THERACLION STARTS THE YEAR 2019 WITH THE SALES OF THREE SYSTEMS AND A TRANSFORMATION OF A COMMERCIAL AGREEMENT INTO AN ACQUISITION

* IN TOTAL, THOSE FOUR SALES ADD UP TO 0,8 M€

* THERACLION ALSO ANNOUNCES TWO MAJOR MILESTONES IN INSURANCE COVERAGE OF ECHOTHERAPY IN GERMANY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below