BRIEF-Theraclion Announces Four Systems Sales And Major Reimbursement Agreement

May 16 (Reuters) - THERACLION SA:
* THERACLION GERMANY ANNOUNCED ON WEDNESDAY FOUR SYSTEMS SALES AND MAJOR REIMBURSEMENT AGREEMENT
* ECHOPULSE ACQUISITIONS BY A STRATEGIC UNIVERSITY, 2 PRIVATE PRACTICES AND A HOSPITAL GROUP
* THERACLION STARTS THE YEAR 2019 WITH THE SALES OF THREE SYSTEMS AND A TRANSFORMATION OF A COMMERCIAL AGREEMENT INTO AN ACQUISITION
* THERACLION ALSO ANNOUNCES TWO MAJOR MILESTONES IN INSURANCE COVERAGE OF ECHOTHERAPY IN GERMANY
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)