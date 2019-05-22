BRIEF-Pure Biologics Announces Its Shareholder Stake Changes

May 22 (Reuters) - Pure Biologics SA:
* SAYS FILIP JAN JELEN HAS DECREASED HIS STAKE IN COMPANY TO 17.42% FROM 24.58%
* JACEK OTLEWSKI HAS DECREASED HIS STAKE IN COMPANY TO 10.36% FROM 14.61%
* MACIEJ MAZUREK HAS DECREASED HIS TAKE IN COMPANY TO 15.24% FROM 21.49%
* PIOTR JAKIMOWICZ HAS DECREASED HIS STAKE IN COMPANY TO 13.06% FROM 18.42%
* AUGEBIT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY ACQUIRES 6.92% STAKE IN COMPANY
* ALL ABOVE STAKE CHANGES RESULT FROM COMPANY’S SHARE CAPITAL INCREASE
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)