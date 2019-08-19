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August 19, 2019 / 6:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Galatasaray Completes Signs Football Player N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi On Loan For 2019-20 Season

1 Min Read

Aug 19 (Reuters) - GALATASARAY:

* SAID ON FRIDAY SIGNS FOOTBALL PLAYER N’KEMBOANZA MIKE CHRISTOPHER NZONZI ON LOAN FOR 2019-2020 SEASON

* NOT TO PAY LOAN FEE FOR 2019-2020 SEASON TO A.S. ROMA

* TO PAY EUR 3.25 MILLION TO FOOTBALL PLAYER CHRISTOPHER NZONZI FOR 2019-2020 SEASON

* AGREEMENT INCLUDES EUR 16 MILLION OPTION TO BUY FOR 2019-2020 SEASON

* AGREEMENT INCLUDES 500,000 EURO LOAN OPTION AND EUR 13 MILLION OPTION TO BUY FOR 2020-2021 SEASON

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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