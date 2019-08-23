BRIEF-Umida Signs Cooperation Agreements With Two Production Partners

Aug 23 (Reuters) - Umida Group AB:
* SAID ON THURSDAY CONCLUDED COOPERATION AGREEMENTS WITH TWO STRATEGIC PRODUCTION PARTNERS
* AGREEMENTS WITH AB NO 1 BRANDS AND HERRLJUNGA CIDER AB CONCERN PRODUCTION OF CO’S SPIRITS, COOKING RANGE AND PORTFOLIO OF MULLED WINE PRODUCTS
* AGREEMENTS ENTAIL RETAINED GROSS MARGIN PER PRODUCT AS WELL AS A PREVIOUSLY ANNOUNCED ANNUAL COST SAVINGS OF ABOUT SEK 11 MILLION
* NEW PARTNERSHIPS INCLUDE ALL PRODUCTION AND FILLING OF CO’S PRODUCTS
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)