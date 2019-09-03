BRIEF-Creativeforge Games Adopts Strategy For Years 2019-2021

Sept 3 (Reuters) - Creativeforge Games SA:
* SAID ON MONDAY IT HAS APPROVED ITS STRATEGY FOR YEARS 2019-2021
* UNDER STRATEGY COMPANY PLANS TO DEVELOP PRE-PRODUCTION OF TACTICAL, STRATEGIC GAMES TO TEST THEIR PRODUCTION POTENTIAL
* ALSO PLANS TO ADOPT MORE BALANCED BUDGET POLICY, WHICH WILL ULTIMATELY ALLOW FOR PRODUCTION OF MORE TITLES WITH VERY LIMITED OPERATING COSTS
* PLANS TO COOPERATE WITH PLAYWAY IN PUBLISHING TACTICAL AND STRATEGIC GAMES
* TO MAXIMIZE PROFITS FROM PUBLISHED PRODUCTIONS, COMPANY WILL DEVELOP NEW VERSIONS FOR OTHER PLATFORMS, SUCH AS NINTENDO SWITCH, MOBILE, BOARD GAMES AND CONSOLES
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