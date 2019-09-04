BRIEF-Enerkon Solar International Plans To Invest $30 Million In Ursus

Sept 4 (Reuters) - Ursus sa:
* SAID ON TUESDAY THAT THE COMPANY AND ITS UNIT, URSUS BUS, HAVE SIGNED MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH ENERKON SOLAR INTERNATIONAL
* PARTIES TO SIGN TERM SHEET AND INVESTMENT AGREEMENT AS SOON AS POSSIBLE IN A BID TO RESTORE URSUS’S PRODUCTION CAPACITY
* ENERKON SOLAR INTERNATIONAL PLANS TO INVEST IN THE FIRST STAGE UP TO $30 MILLION
* ENERKON SOLAR INTERNATIONAL PLANS TO ACQUIRE UP TO 7% OF SHARES IN URSUS AND UP TO 49% OF SHARES IN URSUS BUS
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