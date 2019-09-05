Consumer Goods and Retail
September 5, 2019 / 7:22 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Kernel Holding Announces Amendment And Extension Of Its Pre-Export Credit Facility

1 Min Read

Sept 5 (Reuters) - Kernel Holding SA:

* SAID ON WEDNESDAY IT HAS ENTERED INTO AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT TO ITS PRE-EXPORT CREDIT FACILITY DATED OCT. 16,2017 WITH A SYNDICATE OF EUROPEAN BANKS

* TOTAL AVAILABLE LIMIT UNDER AMENDED FACILITY WAS INCREASED UP TO $390.0 MILLION BY ADDING ADDITIONAL TRANCHE OF $100.0 MILLION MATURING AUG. 31,2021

* TENORS OF EXISTING TRANCHES WERE EXTENDED FOR ONE YEAR:$200.0 MILLION TILL AUG. 31,2022 AND $90.0 MILLION TILL AUG. 31,2020

* PRE-EXPORT CREDIT FACILITY WILL BE USED TO FUND THE WORKING CAPITAL NEEDS OF SUNFLOWER OIL PRODUCTION BUSINESS IN UKRAINE

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