BRIEF-Kernel Holding Announces Amendment And Extension Of Its Pre-Export Credit Facility

Sept 5 (Reuters) - Kernel Holding SA:
* SAID ON WEDNESDAY IT HAS ENTERED INTO AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT TO ITS PRE-EXPORT CREDIT FACILITY DATED OCT. 16,2017 WITH A SYNDICATE OF EUROPEAN BANKS
* TOTAL AVAILABLE LIMIT UNDER AMENDED FACILITY WAS INCREASED UP TO $390.0 MILLION BY ADDING ADDITIONAL TRANCHE OF $100.0 MILLION MATURING AUG. 31,2021
* TENORS OF EXISTING TRANCHES WERE EXTENDED FOR ONE YEAR:$200.0 MILLION TILL AUG. 31,2022 AND $90.0 MILLION TILL AUG. 31,2020
* PRE-EXPORT CREDIT FACILITY WILL BE USED TO FUND THE WORKING CAPITAL NEEDS OF SUNFLOWER OIL PRODUCTION BUSINESS IN UKRAINE
Source text for Eikon:
Further company coverage: