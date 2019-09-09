BRIEF-Bioton Says Biomm Terminates Deal For Commercialization Of Recombinant Human Insulin In Brazil

Sept 9 (Reuters) - Bioton SA:
* SAID ON SATURDAY THAT IT HAS RECEIVED FROM BRAZIL-BASED BIOMM A DECLARATION OF THE TERMINATION OF DEAL FOR THE COMMERCIALIZATION OF RECOMBINANT HUMAN INSULIN IN THE TERRITORY OF BRAZIL
* THE MAIN REASON FOR TERMINATION INDICATED BY BIOMM WAS THE FAILURE TO SIGN THE AGREEMENT BETWEEN BIOMM AND THE MINISTRY OF HEALTH OF BRAZIL REGARDING THE SUPPLY INSULIN TO BRAZIL
* IN ADDITION, THE AGREEMENT BETWEEN BIOMM AND THE MINISTRY OF HEALTH OF BRAZIL WAS TEMPORARILY SUSPENDED IN AUGUST BY THE NATIONAL HEALTH SURVEILLANCE AGENCY - ANVISA
* ALSO, PRODUCT REGISTRATION AT THE BRAZILIAN NATIONAL HEALTH SURVEILLANCE AGENCY HAS NOT BEEN GRANTED
* BIOTON SAYS IT WILL ANALYZE THE LEGAL ISSUES OF TERMINATION IN ORDER TO CONDUCT THE FURTHER STEPS
* BIOTON SAYS IT IS COMPLETING CLINICAL TRIALS AND REGARDLESS OF BIOMM’S DECISION, IT WILL CONTINUE TO REGISTER ON THE BRAZILIAN MARKET
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