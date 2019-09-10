BRIEF-Sporting FY Net Loss Narrows To 7.9 Mln Euros

Sept 10 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :
* SAID ON MONDAY FY 2018/19 NET LOSS 7.9 MILLION EUROS VERSUS LOSS 19.9 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER-RELATED DEALS 75.8 MILLION EUROS VERSUS 91.7 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 75.8 MILLION EUROS VERSUS 34.4 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY POSITIVE OPERATING RESULTS 4.1 MILLION EUROS VERSUS NEGATIVE 15.2 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text: bit.ly/2lGB990
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)