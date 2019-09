Sept 13 (Reuters) - Cellularline SpA:

* SAID ON THURSDAY H1 REVENUES EUR 55.3 MLN VS EUR 48.7 MLN PRO-FORMA YEAR AGO

* H1 ADJUSTED NET PROFIT EUR 6.2 MLN VS EUR 4.7 MLN PRO-FORMA YEAR AGO

* H1 NET PROFIT EUR 2.6 MLN VS LOSS EUR 0.4 MLN PRO-FORMA YEAR AGO

