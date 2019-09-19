Biotechnology
September 19, 2019 / 7:01 AM / Updated an hour ago

BRIEF-AroCell: TK1 Can Be Used For Early Detection Of Therapy Response In Breast Cancer Treatment

1 Min Read

Sept 19 (Reuters) - AroCell AB:

* SAID ON WEDNESDAY THYMIDINE KINASE 1 CAN BE USED FOR EARLY DETECTION OF THERAPY RESPONSE IN BREAST CANCER TREATMENT

* RESULTS SHOW THAT A TK1-BASED CELL-LOSS METRIC AFTER TWO CYCLES OF THERAPY PREDICTED THE STATUS AT THE OPERATION AFTER SIX CYCLES OF CHEMOTHERAPY

* CONCENTRATION OF TK1 IN BLOOD WAS MEASURED WITH TK 210 ELISA

* STUDY CONCLUDES THAT TK1 HAS THE POTENTIAL TO BE OF GREAT VALUE FOR EARLY PREDICTION ON RESPONSE OF CYTOSTATIC TREATMENT FOR PATIENTS WITH BREAST CANCER

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