BRIEF-Abivax H1 Operating Loss Widens To 17.2 Million Euros

Sept 20 (Reuters) - ABIVAX SA:
* REPORTED ON THURSDAY H1 OPERATING LOSS EUR 17.2 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 8.6 MILLION YEAR AGO
* H1 REVENUES EUR 3.8 MILLION VERSUS EUR 1.8 MILLION YEAR AGO
* H1 LOSS FOR THE PERIOD EUR 14.2 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 7.2 MILLION YEAR AGO
* ABX464: TOP-LINE DATA AFTER 2 MONTHS OF INDUCTION TREATMENT ARE EXPECTED AROUND THE END OF 2020
* ABX464-301: TOP-LINE DATA EXPECTED DURING SUMMER 2020
* ABX196: TOP-LINE RESULTS FROM DOSE-ESCALATION PART EXPECTED DURING SUMMER 2020
* ABX196 TO MOVE INTO PHASE 1/2 TRIAL IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA
* AVAILABLE FUNDING SUSTAINS OPERATIONS UNTIL END OF Q2 2020
Source text for eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)