Sept 25 (Reuters) - Mallouppas & Papacostas PCL:

* H1 TURNOVER EUR 19.4 MLN VS EUR 18.9 MLN YR AGO

* H1 NET LOSS AFTER MINORITY INTEREST OF EUR 0.4 MLN VS PROFIT OF EUR 0.5 MLN YR AGO

Source text : bit.ly/2mG0Nem

