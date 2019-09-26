BRIEF-Kernel Holding Amends And Restates Its Pre-Export Credit Facility

Sept 26(Reuters) - KERNEL HOLDING SA:
* SAYS THE COMPANY ENTERED INTO AN AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT TO ITS PRE-EXPORT CREDIT FACILITY DATED 2 FEBRUARY 2018 WITH A SYNDICATE OF EUROPEAN BANKS AND EBRD
* TOTAL AVAILABLE LIMIT UNDER AMENDED FACILITY WAS INCREASED UP TO US$ 300 MILLION BY ADDING ADDITIONAL TRANCHE OF US$ 200 MILLION MATURING JUNE 30, 2021
* PRE-EXPORT CREDIT FACILITY WILL BE USED BY THE COMPANY TO FUND THE WORKING CAPITAL NEEDS OF ITS GRAIN TRADING AND TRANSSHIPMENT BUSINESS IN UKRAINE
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Gdynia Newsroom