Consumer Goods and Retail
September 26, 2019 / 7:24 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Colruyt Expects FY Net Result To Slightly Rise Y/Y

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - COLRUYT GROUP:

* CHAIRMAN JEF COLRUYT SAID ON WEDNESDAY DOES NOT EXPECT ADOPTION OF IFRS 16 TO HAVE A MATERIAL IMPACT ON THE NET RESULT

* SEES CONSOLIDATED NET RESULT OF FY 2019/20 TO SLIGHTLY EXCEED LAST YEAR’S NET RESULT (AT EUR 372 MILLION EXCLUDING ONE-OFF EFFECTS)

* DOES NOT ANTICIPATE A SIGNIFICANT UPTURN IN ECONOMIC CLIMATE FOR CONSUMERS IN BELGIUM IN THE SHORT TERM

* EXPECTS CONSUMER CONFIDENCE TO REMAIN SLIGHTLY POSITIVE IN FRANCE

Source text: bit.ly/2lezEyT

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