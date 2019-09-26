BRIEF-Colruyt Expects FY Net Result To Slightly Rise Y/Y

Sept 26 (Reuters) - COLRUYT GROUP:
* CHAIRMAN JEF COLRUYT SAID ON WEDNESDAY DOES NOT EXPECT ADOPTION OF IFRS 16 TO HAVE A MATERIAL IMPACT ON THE NET RESULT
* SEES CONSOLIDATED NET RESULT OF FY 2019/20 TO SLIGHTLY EXCEED LAST YEAR’S NET RESULT (AT EUR 372 MILLION EXCLUDING ONE-OFF EFFECTS)
* DOES NOT ANTICIPATE A SIGNIFICANT UPTURN IN ECONOMIC CLIMATE FOR CONSUMERS IN BELGIUM IN THE SHORT TERM
* EXPECTS CONSUMER CONFIDENCE TO REMAIN SLIGHTLY POSITIVE IN FRANCE
Source text: bit.ly/2lezEyT
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Gdynia Newsroom