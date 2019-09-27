Consumer Goods and Retail
September 27, 2019 / 5:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Deoleo Signs Debt Restructuring Agreement With Creditors

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - Deoleo SA:

* SAID ON THURSDAY HAS REACHED AN AGREEMENT FOR THE RESTRUCTURING OF SYNDICATED FINANCIAL DEBT OF THE GROUP WITH ITS MAIN CREDITOR FINANCIAL INSTITUTIONS

* THE COMMITMENT REACHED AFFECTS DEBT DERIVED FROM TWO SYNDICATED FINANCING CONTRACTS AMOUNTING TO 545 MILLION EUROS AND 55 MILLION EUROS, BOTH DATED JUNE 13, 2014

* THE AMOUNT CURRENTLY PENDING OF SUCH CREDIT AGREEMENTS, WHICH WILL BE SUBJECT TO RESTRUCTURING, AMOUNTS TO 574.9 MILLION EUROS

* AGREEMENT HAS BEEN FORMALISED IN A “LOCK-UP AGREEMENT” WHICH HAS BEEN SIGNED BY CREDITOR ENTITIES THAT REPRESENT MORE THAN 79% OF THE FINANCIAL DEBT TO RESTRUCTURE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below