Oct 1 (Reuters) - ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI:

* REPORTED ON MONDAY H1 NET LOSS OF 865.9 MILLION ZLOTYS VERSUS PROFIT OF 27.1 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* H1 OPERATING REVENUE 383.7 MILLION ZLOTYS VERSUS 565.2 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* H1 OPERATING LOSS OF 848.9 MILLION ZLOTYS VERSUS PROFIT OF 53.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

Source text for Eikon:

Further company coverage: